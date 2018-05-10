الإندبندنت: ترامب جعل نفسه نسخة أمريكية من القذافي

نشرت الإندبندنت في عددها، اليوم الخميس، مقالا للكاتب روبرت فيسك عنون له بشكل ساخر قائلا إن “ترامب جعل نفسه نسخة أمريكية من القذافي بعد موقفه الأخير من الاتفاق النووي مع إيران”.

ويكتب فيسك: “ترامب بهذا الشكل الذي اتخذ به القرار وما فيه من اتباع لأهواءه وعدم إنصات للآراء الأخرى قدم نفسه للعالم على أنه نسخة أمريكية من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذي كان منفصلا عن الواقع بشكل كامل”.

وشرح فيسك للقارئ أنه كان يفكر أثناء كتابة المقال في “الطريقة المخزية والمندفعة التي انسحب بها ترامب من اتفاق دولي، وبمن يذكره ترامب” وفكر في مقارنته بالرئيس الأمريكي “المتبجح والعنصري تيودور روزفلت الذي كان يستمتع بالحروب وإطلاق التهديدات”، لكنه توصل في النهاية إلى أنه يذكره بالقذافي.

ويعدد فيسك القواسم المشتركة مشيرا إلى أن القذافي كان منفصلا عن الواقع ومهووسا بالنساء ومتبعا هواه، وكما كتب له الآخرون “الكتاب الأخضر” كتب آخرون لترامب دليله الاقتصادي.

“لقد كان القذافي يمتلئ بالحقد على معارضيه، كما كانت آراءه بخصوص منطقة الشرق الأوسط شاذة، إذ اقترح بكل جدية إنشاء دولة واحد للفلسطينيين والإسرائيليين معا واقترح أن يصبح اسمها إسراطين، وفي ذلك شبه بخطوة ترامب القاضية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها”.