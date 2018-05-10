الفلبين: الكويت ستطلق الدبلوماسيين المتهمين بالاختطاف

أعلنت الرئاسة الفلبينية اليوم الخميس، أن «الكويت ستطلق سراح الدبلوماسيين الفلبينيين الثلاثة الذين أمرت السلطات الكويتية باعتقالهم خلال يومين أو ثلاثة أيام».

وكشف المتحدث بإسم الرئاسة الفلبيني، هاري روكي، في بيان نشرته وكالة الانباء الفلبينية الرسمية أنه التقى هو ومسؤولون فلبينيون آخرون مع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، وأن الجار الله قد أكد أن إطلاق سراح الدبلوماسيين الفلبينيين الثلاثة يجري الآن العمل به مع وزارة الداخلية»، وفق ما أوردته الوكالة الرسمية.

وأرودت الوكالة أن «الدبلوماسيين الفلبينيين الثلاثة كانوا قد اتهموا في وقت سابق بالاختطاف لمشاركتهم في عملية إنقاذ عمال منازل منكوبين في الكويت».

من جهة أخرى، كشف المتحدث الرئاسي الفلبيني أن «المسؤولين الفلبينيين التقوا أيضا بوزيرة الشؤون هند الصبيح، وأنه تم خلال اللقاء مناقشة صياغة وإمكانية تعديل عقد توظيف نموذجي لجميع العمال المنزليين من 91 دولة يعملون حاليا في الكويت».

وأضافت الوكالة أنه «بموجب العقد النموذجي، يتمتع العمال بما يلي: يوم عطلة ، وفترة نوم أو فترة راحة لمدة 12 ساعة، والحماية من الاعتداء الجسدي، والحق في وجبة مناسبة«.

هذا وأعلن المتحدث الرئاسي أن مذكرة التفاهم بين البلدين بشأن العمالة سيتم توقيعها يوم غد الجمعة.

بدوره كشف وزير العمل الفلبيني في تصريحات نشرتها الوكالة الفلبينية الرسمية، أنه «سيوصي برفع حظر جزئي على إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم».