وفيات الخميس 10 مايو 2018

فاطمة حاجي حسين غلوم، أرملة أحمد علي الإبراهيم، «88 عاماً»، شيعت، للرجال: مسجد الوزان، منطقة عبدالله المبارك، ت: 96693939.

خلفه محمد طواري العنزي، زوجة غالي هلال خلف العنزي، «71 عاماً»، شيعت، للرجال: الجهراء، العيون، ق4، الخيمة بجانب فرع جمعية العيون، للنساء: سعد العبدالله، ق8، ش820، م1464 بقرب بنك بوبيان، ت: 99816365 – 99519977 – 65155296.

نجر سند ختلان رشيد المطيري، «81 عاماً»، شيع، للرجال: أشبيلية، ق3، ش313، م13، للنساء: صباح السالم، ق9، ش4، جادة 71، م42، ت: 97822204 – 67009191.

خليل خلف عبدالعالي الرامزي، «88 عاماً»، شيع، للرجال: المنصورية، حسينية آل ياسين، للنساء: القادسية، حسينية أم البنين، ت: 90090667.

بثينة عبدالمحسن عامر سلام، أرملة سعود أحمد إبراهيم الخميس، «71 عاماً»، شيعت، للرجال: مشرف، ق1، ش8، م34، للنساء: سلوى، ق10، ش3، م9، ت: 99653123 – 99888934.

محمد حسين عيد البدر، «65 عاماً»، شيع، للرجال: الحسينية العباسية، المنصورية، للنساء: حسينية أم البنين، الصليبخات، بجانب مسجد جعفر بن أبي طالب، ق1، ش100، ج4، م32، ت: 99788448 – 99593036.

ماجد بدر شرار المطيري، «73 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان بن شرار، صباح الناصر، شارع أم المؤمنين، للنساء: الزهراء، ق2، ش مجرن أحمد الحمد، قسيمة 543، ت: 97555988.

مناحي نواهي محمد العتيبي، «73 عاماً»، التشييع بعد صلاة الجمعة «، للرجال: العقيلة، ق1، ش108، م8، للنساء: العقيلة، ق1، ش108، م8، ت: 66634446 – 55735558.

هيا عبدالرحمن عبدالله العماني، «77 عاماً»، شيعت، للرجال: الخالدية، ق1، ش طرابلس، م2، للنساء: الروضة، ق3، ش33، م28، ت: 66110291 – 22515545.