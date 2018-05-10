حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 11 مايو 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة 11 مايو 2018
حالة الطقس
نهارًا:
غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط لاحقا 08 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
ليلاً:
غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار .
الحرارة العظمى: 36°
الحرارة الصغرى: 21°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو تدريجيا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7 قدم.
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