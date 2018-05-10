حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 11 مايو 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة 11 مايو 2018

حالة الطقس

نهارًا:

غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط لاحقا 08 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

ليلاً:

غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار .

الحرارة العظمى: 36°

الحرارة الصغرى: 21°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو تدريجيا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.