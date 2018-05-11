الكويتيون يتوجهون غداً إلى صناديق الاقتراع لانتخاب اعضاء المجلس البلدي

يتوجه الناخبون والناخبات الكويتيون يوم غد السبت إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 10 أعضاء للمجلس البلدي في فصله التشريعي ال12 وفقا للقانون رقم 33 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018 والمرسوم رقم 94 لسنة 2018.

وستجرى انتخابات أعضاء المجلس البلدي وفقا لجداول الانتخابات النهائية لسنة 2017 الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة وسيعتبر حكم هذه المادة وقتيا ينتهي بإجراء انتخابات المجلس البلدي المشار إليها.

ويتوزع الناخبون والناخبات على 10 دوائر انتخابية ويبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات 519636 ألف ناخب عدد الذكور منهم 248590 ألف ناخب فيما يبلغ عدد الإناث 271577 ألف ناخبة.

ونشرت جريدة الكويت في أبريل الماضي المرسوم رقم 114 لسنة 2018 الخاص بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجلس البلدي وفقا للقانون رقم 33 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018 والمرسوم رقم 94 لسنة 2018 الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي.

وأضاف المرسوم رقم 94 لسنة 2018 مناطق جديدة إلى جداول الناخبين الذين يحق لهم التصويت بلغت 19 منطقة توزعت على الدوائر الانتخابية من السادسة حتى العاشرة في حين خلت الدوائر الخمس الأولى من أية إضافات.

وأضيفت ضاحية مبارك العبدالله والسلام وحطين والصديق والشهداء والزهراء إلى الدائرة السادسة فيما أضيفت مناطق صباح الناصر والرحاب واشبيلية وعبدالله المبارك إلى الدائرة السابعة أما الدائرة الثامنة فشهدت إضافة منطقتي القيروان وسعد العبدالله وفي التاسعة أضيفت المسيلة أما في العاشرة فأضيفت القرين والعدان والقصور وضاحية مبارك الكبير وفهد الأحمد وجابر العلي.

وكانت الإدارة العامة لشؤون الانتخابات أغلقت في 21 أبريل الماضي باب الترشيح لانتخابات المجلس البلدي لعام 2018 بإجمالي 73 مرشحا ومرشحة بعد فتح باب الترشح لمدة 10 أيام متتالية.

وسيتوزع المرشحون في هذه الانتخابات على الدوائر الانتخابية العشر بواقع أربعة مرشحين في الدائرة الأولى وأربعة مرشحين في الثانية و13 مرشحا في الثالثة و17 مرشحا في الرابعة.

وسجل في الدائرة الخامسة خمسة مرشحين وفي السادسة تم تسجيل سبعة مرشحين والدائرة السابعة ترشح عنها ثلاثة أشخاص بينهم سيدة واحدة وترشح في الدائرة الثامنة تسعة أشخاص فيما كان نصيب الدائرة التاسعة ستة مرشحين بينما قدم خمسة مرشحين أوراق ترشحهم عن الدائرة العاشرة.

وستتوزع عملية اقتراع الناخبين والناخبات على 102 مدرسة موزعة في الدوائر الانتخابية العشر منها 51 مدرسة للناخبين الذكور و51 مدرسة للناخبات.

وقامت لجنة فحص طلبات الترشح بالتأكد من مدى انطباق الشروط الواردة في القانون رقم 35 لسنة 1962 الخاص بالانتخابات بشطب ستة مرشحين في مختلف الدوائر الانتخابية قبل أن تصدر محكمة التمييز الخميس الماضي أحكاما نهائية في الطعون الستة المتعلقة بشطب مرشحي انتخابات المجلس البلدي وقررت إعادتهم جميعا.

وبعد إعلان نتائج الانتخابات ب 15 يوما سيتم تعيين ستة أعضاء بمرسوم وسيشترط في كل الأعضاء المنتخبين والمعينين توافر الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة على أن تتوافر في الأعضاء المعينين الشروط المنصوص عليها وأهمها الحصول على مؤهل جامعي ولكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها.

يذكر أن المرسوم رقم 240 لسنة 2017 بحل المجلس البلدي صدر في 10 أكتوبر الماضي كما صدر المرسوم رقم 241 لسنة 2017 بتشكيل لجنة مؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي والذي سينتهي عملها بانتخابات اعضاء المجلس البلدي الجدد.