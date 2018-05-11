وزيرا الخارجية الكويتي والفلبيني يوقعان اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية

الكويت – 11 – 5 (كونا) — استقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مقر وزارة الخارجية اليوم الجمعة وزير الخارجية في جمهورية الفلبين الصديقة آلان بيتر كايتانو بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد.

وعقدت خلال اللقاء جلسة مشاورات جرى خلالها استعراض وبحث أوجه التعاون القائمة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات ومختلف الصعد وسبل تطويرها والانتقال بها إلى آفاق أرحب وأشمل.

ونوه الجانبان بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين وعبرا عن الاستعداد لتعزيز التعاون في سبيل تجاوز الظرف الاستثنائي التي مرت به العلاقات بين البلدين.

وتم عقب اللقاء التوقيع على اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين الجانبين حيث وقع عن الجانب الكويتي الشيخ صباح الخالد بينما وقع عن الجانب الفلبيني الوزير كايتانو.

وأقام الشيخ صباح الخالد مأدبة غداء عمل رسمية على شرف الوزير الضيف والوفد والمرافق له.

وحضر اللقاء ومأدبة الغداء كل من نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية السفير غانم الغانم ومساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامي الحمد وسفير دولة الكويت لدى جمهورية الفلبين الصديقة مساعد الذويخ وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

ورافق الوزير الضيف كل من وزير العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين سيلفيستري بيليو والمبعوث الخاص للرئيس الفلبيني عبدالله ماماو ومستشار الرئيس الفلبيني والمتحدث الرئاسي هاري روك.