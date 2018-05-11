وفيات الجمعة 11 مايو 2018

إبراهيم محمد إبراهيم العبيدلي، (96 عاماً)، شيع، للرجال: العدان، ق2، ش55، م4، للنساء: العدان، ق2، ش55، م2، ت: 99020610.

لولوة عبدالرحمن الحبيب، أرملة إبراهيم عبدالله ناصر الصنات، (84 عاماً)، شيعت، للرجال: ضاحية عبدالله السالم، ديوان الحبيب، ق1، شارع نصف اليوسف، م36، للنساء: اليرموك، ق4، ش4، م25، ت: 99606812.

برجس فرج عيد السالم، (48 عاماً)، شيع، للرجال: الرقة، ق2، شارع الرقة الرئيسي، م477، للنساء: صباح السالم، ق13، ش2، ج2، م31، مقابل المعهد الصناعي، ت: 96060001 – 69621125.

عبدالله إبراهيم عبدالله الدوسري، (52 عاماً)، التشييع التاسعة صباح السبت، للرجال: الخالدية، ق4، ش40، م4، ديوان الدهام، للنساء: الروضة، ق5، ش57، م38، ت: 24848343 – 55506282 – 99970708.

عبدالعزيز يوسف حسين الوتار، (65 عاماً)، التشييع بعد صلاة عصر السبت، للرجال: المسيلة، ق1، شارع التعاون، ديوان مبارك الحساوي، للنساء: مشرف، ق5، ج2، ش1، م6، ت: 67707034 – 97337020.