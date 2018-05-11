السفارة السعودية في ألمانيا تصدر بيانا حول استخدام احدى شركات المشروبات الكحولية علم المملكة على الأغطية

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في ألمانيا، الجمعة، أنها تتواصل مع وزارة الخارجية الألمانية والجهات المختصة لإيقاف شركة Eichbaum للمشروبات الكحولية عن وضع العلم السعودي على أغطية أحد منتجاتها الكحولية.

وقالت السفارة السعودية، في بيان، إنها “تابعت ما تم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام شركة Eichbaum الألمانية ومقرها مدينة مانهايم بنشر صورة علم المملكة على أغطية أحد منتجاتها الكحولية”.

وأضافت السفارة أنها “قامت على الفور بالتواصل مع الجهات الألمانية المختصة مبدية رفضها واستنكارها للعمل الذي قامت به الشركة بوضع علم السعودية الذي يحتوي على كلمة التوحيد، الأمر الذي يشكل مساسا بقدسية كلمة التوحيد وإهانة لعلم المملكة واستفزازا لمشاعر المسلمين”.

وتابع بيان السفارة بالقول إن سفارة المملكة العربية السعودية “على تواصل مع وزارة الخارجية الألمانية والجهات المختصة الأخرى لإيقاف المنتج وسحبه من الأسواق وتقديم اعتذار عن تصرف الشركة”.

من جانبها، قالت شركة Eichbaum للمشروبات الكحولية، في بيان، نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن وضع علم السعودية على أحد منتجاتها جاء ضمن حملة ترويجية استعدادا لكأس العالم 2018 الذي تستضيفه روسيا، وإنها أنتجت كميات محدودة من منتجها تحمل على أغطيتها أعلام جميع الدول المشاركة في كأس العالم.

وأضافت الشركة أنها قررت إيقاف وضع علم السعودية على منتجها، موضحة أن “عدد الزجاجات التي نزلت للأسواق وتحمل علم السعودية بلغ 171 زجاجة فقط”. وتابعت الشركة بالقول إنها وضعت علم السعودية بسبب “المساواة” بين المنتخبات المشاركة في كأس العالم.

وقدمت الشركة اعتذارها عن أي إساءة “غير متعمدة”، وقالت إنها ليس لديها أي اهتمام بمظاهر سياسية أو دينية. وأضافت الشركة أنها لم تكن تعلم أن الأحرف المكتوبة على العلم السعودي لها علاقة بالعقيدة الدينية وأنها تأكدت فقط من أن يكون العلم الموجود على منتجها صحيحا.