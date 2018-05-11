100 مليون جنية إسترليني تبرعات المسلمين في بريطانيا خلال شهر رمضان

قدر منتدى الجمعيات الإسلامية الخيرية في بريطانيا تبرعات المسلمين للأعمال الخيرية خلال شهر رمضان بما يعادل 100 مليون جنيه إسترليني .

وأشار الرئيس التنفيذي للمنتدى فادي عيتاني إلى أن تلك التبرعات تحقق فرقًا كبيرًا فيما يتعلق بالأعمال الخيرية والإنسانية التي تقوم بها الجمعيات الإسلامية داخل بريطانيا وخارجها .

وأكد فادي دعم المنتدى وتشجيعه لحملة مفوضية المنظمات الخيرية في بريطانيا الداعية إلى التحقق قبل تقديم الصدقات والتبرعات لضمان وصولها إلى جمعيات خيرية حقيقة ومسجلة رسميًا والتأكد من استخدامها في الأهداف المقصودة .

جاء ذلك في بيان رسمي نشرته الحكومة البريطانية اليوم بمناسبة تدشين مفوضية المنظمات الخيرية “الحملة السنوية للتبرعات الآمنة” التي من أهدافها توعية المسلمين خلال شهر رمضان بالطرق الآمنة للتبرع لأعمال الخير من أجل قطع الطريق أمام المحتالين والمنظمات المشبوهة .

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