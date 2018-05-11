تركيا تفتتح مسجد آيا صوفيا في الدنمارك

افتتح وقف الديانة التركي التابع لرئاسة الشؤون الدينية، “مجمع مسجد آيا صوفيا” في مدينة روسكيلد، غرب العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وشارك في مراسم الافتتاح السفير التركي لدى الدنمارك، أوغور كنعان إيبيك، ومستشار رئاسة الشؤون الدينية، عمر أيدن، وعمدة روسكيلد، جوي موغنسن، ورئيس أسقف كاتدرائية روسكيلد، بيتر فيشر موللر.

ويعد “آيا صوفيا” ثالث مسجد تابع للوقف في البلاد، وتبلغ مساحته الداخلية ألفًا و50 مترًا مربعًا، ويتسع لقرابة ألف مصل.

وُوضع حجر أساس المجمع في فبراير/شباط 2016، وبلغت تكلفة إنشائه 13.5 مليون ليرة تركية (نحو 3.3 ملايين دولار).

ويضم المجمع إلى جانب المسجد جمعية ثقافية، وأماكن لتنظيم أنشطة ثقافية وتعليمية، وأماكن خاصة للأنشطة نسائية، ومسكنًا للأئمة.