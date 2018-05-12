عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 12 مايو 2018

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12 مايو، 2018
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إيقاف مدافع برشلونة 4 مباريات بعد طرده في “الكلاسيكو”
منذ يومين
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إنيستا أهدى قميصه في آخر “كلاسيكو” للمدريدي راموس
منذ 4 أيام
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مدرب ليفربول يعترف: #محمد_صلاح تعمّد السقوط للحصول على ضربة جزاء أمام تشيلسي
منذ 5 أيام
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الليلة .. #كلاسيكو_الأرض “تحصيل حاصل” بعد حسم الليغا
منذ 6 أيام
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اقتصاد
“الصندوق الكويتي” يقرض فيتنام 4 ملايين دينار
منذ 5 أيام
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الخطوط الكويتية: وصول الطائرة “فيلكا” بعد استكمال صيانتها في “بوينغ” الأمريكية
منذ أسبوع واحد
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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 301ر0 واليورو ينخفض إلى 361ر0
منذ أسبوع واحد
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ساويرس يحوّل نصف ثروته الى الذهب بسبب “أزمة خطيرة محدقة بالعالم”
منذ أسبوع واحد
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عربي وعالمي
رياضة
إيقاف مدافع برشلونة 4 مباريات بعد طرده في “الكلاسيكو”
منذ يومين
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إنيستا أهدى قميصه في آخر “كلاسيكو” للمدريدي راموس
منذ 4 أيام
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مدرب ليفربول يعترف: #محمد_صلاح تعمّد السقوط للحصول على ضربة جزاء أمام تشيلسي
منذ 5 أيام
أضف تعليق
الليلة .. #كلاسيكو_الأرض “تحصيل حاصل” بعد حسم الليغا
منذ 6 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
“الصندوق الكويتي” يقرض فيتنام 4 ملايين دينار
منذ 5 أيام
أضف تعليق
الخطوط الكويتية: وصول الطائرة “فيلكا” بعد استكمال صيانتها في “بوينغ” الأمريكية
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 301ر0 واليورو ينخفض إلى 361ر0
منذ أسبوع واحد
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ساويرس يحوّل نصف ثروته الى الذهب بسبب “أزمة خطيرة محدقة بالعالم”
منذ أسبوع واحد
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مجتمع
فن وثقافة
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
إيقاف مدافع برشلونة 4 مباريات بعد طرده في “الكلاسيكو”
منذ يومين
أضف تعليق
إنيستا أهدى قميصه في آخر “كلاسيكو” للمدريدي راموس
منذ 4 أيام
أضف تعليق
مدرب ليفربول يعترف: #محمد_صلاح تعمّد السقوط للحصول على ضربة جزاء أمام تشيلسي
منذ 5 أيام
أضف تعليق
الليلة .. #كلاسيكو_الأرض “تحصيل حاصل” بعد حسم الليغا
منذ 6 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
“الصندوق الكويتي” يقرض فيتنام 4 ملايين دينار
منذ 5 أيام
أضف تعليق
الخطوط الكويتية: وصول الطائرة “فيلكا” بعد استكمال صيانتها في “بوينغ” الأمريكية
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 301ر0 واليورو ينخفض إلى 361ر0
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
ساويرس يحوّل نصف ثروته الى الذهب بسبب “أزمة خطيرة محدقة بالعالم”
منذ أسبوع واحد
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عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 12 مايو 2018
منذ 2 ساعتين
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وزيرا الخارجية الكويتي والفلبيني يوقعان اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية
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مهاتير محمد: الحكومة الجديدة ستلغي القوانين القمعية الخاصة بالأخبار
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محرر المحليات
منذ 2 ساعتين
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