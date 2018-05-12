نصف مليون ناخب يختارون أعضاء “البلدي” اليوم

يتوجه اليوم 519.636 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 10 أعضاء للمجلس البلدي في فصله التشريعي الـ12، وفقاً للقانون 33 لسنة 2016 المعدل بالقانون 1 لعام 2018، والمرسوم 94 لسنة 2018.

وتجرى الانتخابات وفقاً لجداول الانتخابات النهائية لسنة 2017 الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة، في حين يتوزع الناخبون والناخبات على 10 دوائر انتخابية، منهم 248.590 ألفاً من الذكور، و271.577 ألفاً من النساء.

وتتوزع عملية الاقتراع على 102 مدرسة في الدوائر الانتخابية العشر، منها 51 مدرسة للذكور، و51 للنساء.

على صعيد متصل، بدأت إدارة المتفجرات ووحدة كلاب الأثر في وزارة الداخلية عملية تأمين مقار الاقتراع.

وكانت الإدارة العامة لشؤون الانتخابات أغلقت في 21 أبريل الماضي باب الترشح لانتخابات «البلدي» 2018 بإجمالي 73 مرشحاً ومرشحة، بعد أن فتحته 10 أيام متتالية.