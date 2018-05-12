الرئيس الفلبيني: مستعد لرفع الحظر عن إرسال العمالة

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أنه «مستعد لرفع الحظر عن إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت»، عقب توقيع اتفاق العمل الذي «يحمي العمال الفلبينيين»، وفق ما أوردته وسائل إعلام فلبينية.

وقال دوتيرتي في كلمة ألقاها في مدينة مراوي: «بعد أن علمت من المبعوث الخاص للكويت عبد الله ماماو بأن الشروط التي وضعتها كانت مدرجة في اتفاقية حماية العمالة فأنا مستعد لرفع الحظر.. سأسمح برفعه».

ومع ذلك، أوردت وسائل الإعلام الفلبينية أن الرئيس لم يوضح ما إذا كان يشير إلى رفع الحظر الكامل أو الجزئي.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الفلبيني هاري روكي، قد قال عقب التوقيع على مذكرة الاتفاق بين البلدين: «إن الحظر المفروض على العمال المهرة وشبه المهرة سيتم رفعه ولكن لا يشمل ذلك العمال المنزليين».