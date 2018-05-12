جاكارتا تغلق جميع الملاهي الليلية خلال شهر رمضان

أمرت إدارة العاصمة الإندونيسية جاكارتا، بإغلاق جميع أماكن السهر (الملاهي) الليلية خلال شهر رمضان المقبل، على أن يسري قرار الإغلاق منذ اليوم الذي يسبق بداية شهر الصيام.

وذكرت صحيفة “ذا جاكارتا بوست” المحلية، أن قرار الإغلاق صادر عن هيئة السياحة والثقافة (رسمية).

وطالبت الهيئة أيضا بإغلاق جميع صالات التدليك، وحمامات البخار، ومراكز الألعاب (لم تحدد طبيعتها)، والحانات، قبل يوم من بداية شهر رمضان، الذي من المتوقع أن يحل يوم الأربعاء المقبل.

وفيما يتعلق بتلك الخدمات داخل الفنادق ومراكز التسوق، أوضحت الهيئة أنه سيتم ضبط مواعيدها، بالسماح لها بالعمل في ساعات محددة.

وقالت الهيئة إنه “يمكن لصالات الغناء (تقدم خدمة كاريوكي) والحانات داخل المؤسسات المذكورة، العمل من الثامنة والنصف مساء وحتى الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي”.

فيما سمحت الهيئة لصالات الغناء المخصصة للعائلات، بالعمل منذ “الثانية ظهرا وحتى الثانية صباحا”.

ويحظر بيع المشروبات الكحولية في صالات الغناء العائلية، وفق الصحيفة ذاتها.

من جهته، قال طوني باكو مسؤول في هيئة السياحة والثقافة، إنه “يتوقع أن ينقاد جميع مالكي الخدمات السياحية للتعليمات”.

يشار أنها ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها إدارة جاكارتا قرارات مماثلة بالتزامن مع حلول شهر رمضان.