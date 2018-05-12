وزير الخارجية التركي يفتتح ملتقى للصحفيين العرب في #اسطنبول

أشاد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم السبت بالدور الكبير الذي تبذله دولة الكويت لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة واصفا جهودها في هذا الصدد بأنها بناءة.

وتطرق جاويش أوغلو في كلمة ألقاها خلال ملتقى الصحفيين العرب بإسطنبول الى الجهود الكبيرة الذي بذلها حضرة صاحب أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في حل الازمة الخليجية.

وأشار إلى أن دولة الكويت منذ اليوم الاول للازمة الخليجية لم تتوقف لحظة لإعادة المياه الى سابق عهدها وإعادة اللحمة للبيت الخليجي.

واعتبر وزير الخارجية التركي أن تأثير الأزمة الخليجية لا يقتصر على الدول الخمس المعنية “وإنما يطال الدول العربية والإسلامية ويزعجها”.