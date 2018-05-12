والد معاذ الكساسبة يطالب بإحضار “الداعشي” قاتل نجله من #العراق بعد إلقاء القبض عليه

جددت عائلة الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، الذي قتله تنظيم داعش حرقًا مطالبها بمحاكمة نجلهم، وطالب صافي الكساسبة، الحكومة الأردنية بالتنسيق مع نظيرتها العراقية لجلب المسئول عن جريمة إحراق نجله لمحاكمته في الأردن، حسب وكالة “عمون”.

وكانت المخابرات العراقية استدرجت أربعة من قيادة تنظيم “داعش” الإرهابي، بينهم صدام الجمل، سوري الجنسية، الذي شغل منصب “والي منطقة شرق الفرات” في التنظيم، وكان المسئول المباشر عن تنفيذ الجريمة البشعة بحق الطيار الأردني معاذ الكساسبة.

وشدد والد الطيار على ضرورة محاكمة الإرهابي المسئول عن الجريمة البشعة داخل الأردن، فيما نقلت وكالة عمون الإخبارية عن مصدر رسمي أردني قوله: “سيف العدالة سيطال كل من كان له دور بحرق شهيدنا البطل معاذ الكساسبة، والأردن لن يتوقف عن حربه المستمرة ضد الإرهاب والإرهابيين حتى دحرهم، واجتثاث هذا الفكر الإجرامى الهدام”.

وأكد المصدر أن الأردن ينسِّق مع العراق في القضايا المتعلقة بالإرهاب، وتم تصفية عدد من الإرهابيين بجهود استخباراتية متكاملة، ولعبت بلاده دورًا مفصليًّا فيها.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقًا، ونشر فيديو لعملية الإعدام البشعة.

وكان آخر ما نشره الشهيد معاذ الكساسبة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قبل أسره وقتله على يد تنظيم “داعش” الإرهابي، عام 2015، صورة للمسجد الأقصى مكتوبًا عليها تعليق “بلغوها إذا أتيتم حماها * أنني مِتُّ في الغرام فداها”، بالإضافة إلى دعاء يقول “اللهم إنك أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به على ما أقدرت عليه بحق قولك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله”.