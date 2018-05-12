وفيات السبت 12 مايو 2018

رباب جعفر ملا جمعة الخطيب، زوجة حيدر حسين ندوم، «62 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية سيد محمد، سلوى، للنساء: حسينية أم صادق، الرميثية، ق4، ش44، م5، ت: 50115075.

لطيفة خليل عباس الحمر، «76 عاماً»، شيعت، للرجال: الدعية، حسينية بوعليان، للنساء: المنصورية، ق2، ش عيسى بهمن، م6، ت: 66888865 – 66615000.

عبدالوهاب عبدالله غلوم رضا أسيري، «54 عاماً»، شيع، للرجال: بنيد القار، مسجد عباس ميرزا، الإمام الشيرازي، بجانب فرع الجمعية، للنساء: بنيد القار، الحسينية الزينبية، ت: 99997738.

خليل إبراهيم أحمد خليل، «65 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأحد، للرجال: مبارك الكبير، ق2، ش39، م10، للنساء: الدوحة، شمال غرب الصليبخات، ق3، ش307، م60، الدور الأول، ت: 69696190 – 95591191 – 97126271.