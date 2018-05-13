فوز 10 مرشحين بعضوية المجلس البلدي 2018

أسدلت انتخابات المجلس البلدي 2018 للفصل التشريعي ال12 ستارها مساء السبت باعلان فوز عشرة مرشحين لشغل عضوية المجلس لهذه الدورة في عملية انتخابية عكست صورة من صور الديمقراطية في الكويت.

واعلن فوز المرشح حسن كمال عن الدائرة الاولى والمرشح عبدالله المحري عن الدائرة الثانية والمرشح عبدالعزيز المعجل عن الدائرة الثالثة والمرشح حمد المدلج عن الدائرة الرابعة والمرشح عبدالله الرومي عن الدائرة الخامسة.

كما فاز المرشح فهيد الرشيدي عن الدائرة السادسة والمرشح محمد المطيري عن الدائرة السابعة والمرشح أحمد العنزي عن الدائرة الثامنة والمرشح علي العازمي عن الدائرة التاسعة والمرشح حمدي العازمي عن الدائرة العاشرة.

وبدأ الناخبون والناخبات الكويتيون صباح السبت التوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 10 أعضاء للمجلس البلدي في فصله التشريعي ال12 وفقا للقانون رقم 33 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018 والمرسوم رقم 94 لسنة 2018.

وتوزع الناخبون والناخبات على 10 دوائر انتخابية وبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات 519636 ناخبا وناخبة منهم 248059 ناخبا مقابل 271577 ناخبة.

وواكبت اجهزة الدولة المختلفة العملية الانتخابية للمجلس البلدي بتأمين علمية الاقتراع للمواطنين بغية تسهيل التصويت.

وعقب إعلان كافة النتائج بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات تهاني إلى الفائزين في انتخابات المجلس البلدي 2018 هنأهم فيها بهذا الفوز متمنيا لهم كل التوفيق لأداء المهام الموكلة إليهم سائلا سموه المولى عز وجل أن يأخذ بأيدي الجميع لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفع رايته.

كما بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ببرقيات تهاني إلى الفائزين هنأهم فيها بهذا الفوز سائلا سموه المولى تعالى لهم كل التوفيق لخدمة الوطن العزيز ورفع شأنه.

وبعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تهاني مماثلة.

وكان صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أشاد في وقت سابق من اليوم بكافة الجهود التي بذلها المسؤولون في كل من وزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين ووزارة العدل ممثلة باللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات ووزارة الاعلام ووزارة التربية ووزارة الصحة والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت على مشاركتهم الفعالة في الاعداد والترتيب لانتخابات المجلس البلدي 2018 والتي اتسمت بالدقة والكفاءة وتهيئة الاجواء المناسبة للمواطنين لانتخاب اعضاء المجلس البلدي بكل سهولة ويسر واسهامها في ابراز الوجه الحضاري للوطن الغالي سائلا سموه المولى جل وعلا ان يوفق الجميع لكل ما فيه خدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

من جهته قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إن انتخابات المجلس البلدي هي إحدى جولات العرس الديمقراطي الكويتي متمنيا التوفيق لمن سيفوزون في خدمة ناخبيهم.

وأكد الغانم في تصريح للصحفيين عقب الادلاء بصوته في مدرسة (معن بن زائدة المتوسطة – بنين) بضاحية (عبدالله السالم) أهمية هذه الانتخابات التي يتسابق على مقاعدها العديد من الكفاءات الكويتية حاملين معهم طموحات وآمال الشعب الكويتي فيما يخص أعمال هذا المجلس.

بدوره قال وزير العدل الكويتي الدكتور فهد العفاسي ان انتخابات المجلس البلدي 2018 سارت بيسر ومن دون اي معوقات.

واضاف العفاسي في تصريح للصحفيين على هامش جولته التفقدية لعدد من مراكز الاقتراع ان جولته التي شملت محافظات الفروانية والجهراء والعاصمة كانت بهدف الوقوف على سير العملية الانتخابية والتي سارت من دون معوقات تذكر.