ناصر الخليفي: نيمار باقٍ في باريس بنسبة 2000%

أعرب القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، عن ثقته «بنسبة 2000%» من بقاء النجم البرازيلي نيمار، في صفوف الفريق في الموسم المقبل، وذلك تعقيبا على التقارير الصحافية التي تتحدث عن احتمال رحيله.

وانضم نيمار إلى سان جرمان في صيف 2017 قادما من برشلونة الاسباني، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، ما جعل منه أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم. الا ان النجم الدولي الذي يغيب عن صفوف الفريق منذ أواخر فبراير الماضي بسبب كسر في مشط القدم اليمنى، يشكل منذ أسابيع محور تقارير صحافية تتحدث عن رحيله في الموسم المقبل عن النادي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، الى وجهة يرجح ان تكون نادي ريال مدريد الاسباني.

وشدد الخليفي في تصريحات ليل السبت عقب المباراة الأخيرة لسان جرمان في الدوري الفرنسي هذا الموسم على ملعبه (خسر أمام رين صفر-2)، على ان نيمار لن يرحل.

وردا على سؤال عما اذا كان نيمار سيكون في صفوف نادي العاصمة في الموسم المقبل، قال الخليفي «أنا واثق بنسبة 2000% من انه سيبقى».

أضاف «وسائل الاعلام الاسبانية تتحدث دائما (عن رحيله) منذ اكتوبر. لا أرد على الشائعات، ليس لدي الوقت لذلك. الا انني واثق من انه سيكون لاعبا في صفوف باريس سان جرمان».

وردا على سؤال عن سبب عدم تأكيد اللاعب نفسه هذا الأمر بشكل علني، رد الخليفي «سبق له ان قال ذلك. لن يقوم بالأمر نفسه في كل مرة، الرد على كل الشائعات في وسائل الاعلام… لن يكون ذلك أمرا احترافيا».

وتوجه بالقول للصحافيين الحاضرين في ملعب بارك دي برانس، ان الشائعات مصدرها «وسائل الاعلام الاسبانية وهي ضد الأندية الفرنسية. أنتم (أي وسائل الاعلام الفرنسية)، أنتم تقفون مع من؟ بطبيعة الحال، يجب ان تكونوا الى جانب الأندية الفرنسية، الى جانب كل الأندية الفرنسية».