“المطاحن” الكويتية تحقق 41 مليون دينار أرباحا صافية في 2017

اعلنت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية تحقيقها 41 مليون دينار كويتي (نحو 3ر135 مليون دولار امريكي) ارباحا صافية عن العام المالي المنتهي في 2017 بارتفاع قدره 10 في المئة مقارنة بعام 2016.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة صلاح الكليب في كلمة له باجتماع الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الاحد ان مبيعات (المطاحن) بلغت 386 مليون دينار ( نحو 2ر1 مليار دولار) في 2017 مقابل 7ر400 مليون دينار (نحو 3ر1 مليار دولار) في 2016.

واضاف الكليب ان تكلفة المبيعات بلغت 2ر350 مليون (نحو 1ر1 مليار دولار) في 2017 مقابل 2ر368 مليون دينار (نحو 2ر1 مليار دولار) في 2016 بنسبة انخفاض بلغت 5 في المئة.

من جهته اكد الرئيس التنفيذي للشركة مطلق الزايد في كلمو مماثلة ان (المطاحن) مستمرة في تنفيذ رؤيتها لتحقيق الأمن الغذائي لدولة الكويت وضمان استقراره.

واضاف ان الشركة تسعى الى التطلع بمنتجاتها الى العالمية عبر الاستمرار في تقديم منتجات متنوعة ذات جودة عالية حسب متطلبات معايير ومقاييس الجودة العالمية.

وذكر ان (المطاحن) حافظت على وضعها التنافسي في السوقين المحلي والخارجي رغم الأزمات السياسية والاقتصادية التي مرت بها المنطقة كما سعت لتنمية صادراتها رغم الركود الذي تعاني منه الأسواق بعمومها اذ زادت بنسبة 6 في المئة في 2017 مقارنة بعام 2016.

ولفت إلى حصول الشركة على شهادة (الايزو 22000) لمصنع المنتجات الخالية من (الغلوتين) وشهادتي (الآيزو 14000) الخاصة بشروط البيئة و(او.اس.ايه.اس 18001) الخاصة بالامن والسلامة.

وفي سياق متصل قال تقرير مجلس ادارة الشركة عن عام 2017 ان (المطاحن) ماضية في تطوير معداتها واجهزتها وفق افضل معايير التكنولوجيا فضلا عن تطوير مصنع المعكرونة عبر اضافة خط إنتاج معكرونة قصيرة ووحدات تعبئة جديدة وصوامع تخزين للمعكرونة.

واضاف ان (المطاحن) ماضية ايضا في تطوير مصنع البسكويت عبر اضافة خط إنتاج وتعبئة بسكويت الويفر واضافة وحدة تغطيس الشوكولاتة وبناء ورشة صيانة لسيارات الشركة على أرض جليب الشيوخ اضافة الى تشييد مخبز جديد في منطقة صبحان لانتاج الخبز الاوروبي.

واوضح ان الشركة تعمل على تشييد مخبز جديد في منطقة فهد الأحمد ومخبز جديد في منطقة سعد العبدالله وبناء صوامع غلال لزيادة الطاقة التخزينية من القمح والشعير والذرة كما تنوي ايضا تشييد مجمع ورش مركزية لتطوير المخازن العامة وهايبر ماركت على موقع أرض شبرة الخضار.

وتأسست شركة المطاحن عام 1961 وبدات نشاطها الصناعي عام 1965 واندمجت عام 1986 مع شركة المخابز الكويتية ليصبح اسمها بعد ذلك (شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية).