برشلونة “بلا ميسي” يفشل في إنهاء مسيرته في الليغا بلا هزيمة

ألحق ليفانتي أول هزيمة بضيفه برشلونة، حامل لقب الليجا في الموسم الجاري، بالفوز عليه بخمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الـ37″ من البطولة.

سجل أهداف ليفانتي بواتينج “هاتريك” في الدقائق 9 و31 و49، وثنائية من أنيس باردي “46 و56″، بينما جاءت أهداف برشلونة من توقيع البرازيلي فيليب كوتينيو “هاتريك” في الدقائق “38 و59 و64” وهدف من لويس سواريز من ركلة جزاء في الدقيقة “71”.

وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة “90” في صدارة الدوري الإسباني بينما رفع ليفانتي رصيده لـ46 نقطة في المركز الـ15″.

وبذلك أوقف ليفانتي سلسلة عدم الهزيمة لبرشلونة التي وصلت لـ43 مباراة على التوالي.