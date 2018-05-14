حمد شريف الحربي سفيرا للأمم المتحدة للنوايا الحسنة

مُنح حمد شريف الحربي على منصب سفير للأمم المتحدة للنوايا الحسنة (بالإنجليزية حيث تلجأ الأمم المتحدة إلى التعاون مع شخصيات عامة لها مكانة في منطقتها للقيام ببعض الأعمال الإنسانية.

وقال الحربي الذي كان له حضور ومشاركات في عدة فعاليات اجتماعية ان هذا المنصب تكليف تشريفي لمشاهير العالم من قبل المنظمات المختلفة للأمم المتحدة، وهي ليست صفة سياسية دبلوماسية كالتي يحملها سفراء الدول المختلفة لدى الدول الأخرى.

وأضاف : أهداف هذا التكليف هو المساعدة في دعم مختلف القضايا التي تعالجها الأمم المتحدة سواء كانت اجتماعية أو إنسانية أو اقتصادية أو متعلقة بالصحة والغذاء، فالغرض من استخدام المشاهير أن شهرتهم تساهم في نشر الوعي والدعم تجاه هذه القضايا.