النائب ثامر السويط يعود الى أرض الوطن قادما من لندن بعد رحلة علاج استمرت أشهراً

عاد النائب ثامر سعد السويط إلى أرض الوطن اليوم قادماً من لندن بعد رحلة علاج استمرت عدة أشهر أجرى خلالها عدة عمليات جراحية تكللت بالنجاح وأنهى فترة علاجه وفترة النقاهة وكذلك بعد أن سمح له الطبيب المختص بالعودة إلى الكويت.

وكان في استقباله على أرض مطار الكويت جموع غفيرة من الأهل والأصدقاء والمحبين.

وتوجه الظفيري في كلمة مقتضبة فور وصوله بالشكر إلى القيادة السياسية وأعضاء مجلس الأمة والوزراء وكل من تواصل معه بالسؤال عليه أو بزيارته وقال «الله يبيض وجوهكم وماقصرتم وأشكركم وأشكر شعوركم الطيب ودعاءكم».