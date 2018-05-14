رسالة خطية من أمير الكويت الى أمير قطر

قام مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح صباح اليوم بتسليم رسالة خطية من سموه رعاه الله إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تضمنت الإشارة إلى عمق العلاقات الوطيدة والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتطلع إلى تعزيزها في جميع المجالات وفي مختلف الصعد، كما تضمنت الرسالة آخر المستج