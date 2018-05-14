“الاستئناف” تنصف طفل “التوحّد” ياسر الحربي وتلزم “هيئة الإعاقة” توفير “مرافق تربوي” و”مواصلات”

بشّر المواطن ناصر فهد الحربي والد التوحد (ياسر) كل أولياء الأمور الذين لديهم أبناء مشابهين لحالة (ياسر) ، بإنصاف المحكمة له في قضيته المرفوعة حول الحقوق التي وفرتها الدولة لمن هو في مثل حالته.

وقال ناصر الحربي أن القضاء أنصفه بإصدار حكميْن من محكمة الاستئناف يلزمان الهيئة بتوفير مرافق تربوي لابنه (ياسر) وكذلك بتوفير خدمة المواصلات.

وختم الحربي إنني أبشر أولياء أمور الطلبة بأن خدمة المواصلات لأبنائهم والمرافق التربوي هي حق من حقوقهم دون مقابل مادي مشيرا الو ان الجهل بالقوانين والسموت عن ممارسات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة هي من جعلتها تتخاذل وتتجاوز على اللوائح والنظم.