الكويت تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لبحث التطورات في #فلسطين

دعت بعثة الكويت الدائمة لدى الامم المتحدة اليوم الاثنين مجلس الامن الدولي الى عقد جلسة طارئة غدا الثلاثاء لبحث التطورات الجارية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وتأتي دعوة دولة الكويت لعقد الجلسة الطارئة المفتوحة لمجلس الامن في اطار مناقشة البند المدرج على جدول الاعمال للحالة في الشرق الاوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية وذلك في ضوء الانتهاكات الاسرائيلية الاخيرة ضد الفلسطينيين في غزة وسقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد اعلنت في وقت سابق من اليوم ان حصيلة شهداء مسيرة (العودة الكبرى وكسر الحصار) ارتفعت الى 101 فلسطينيا فيما أصيب مئات أخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.