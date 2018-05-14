مجلس الوزراء يكلف جهات حكومية بتسريع اجراءات توفير الادوية والمستلزمات الطبية

قرر مجلس الوزراء الكويتي تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة وإدارة الفتوى والتشريع باتخاذ كافة الخطوات والتدابير اللازمة لتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المرضى.

وذكر بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي اليوم الاثنين ان المجلس كلف هذه الجهات بمراجعة وتسريع إجراءات التعاقد مع الشركات الموردة للأدوية بما يحافظ على توازن مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة وبما يضمن عدم التأخير في توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المرضى.

وكلف مجلس الوزراء ايضا الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة المالية بوضع استراتيجية شاملة لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى وفق الاحتياجات الآنية والمتوقعة بما يضمن سرعة تأمينها دون أية عراقيل إجرائية أو تعاقدية أو مالية وتنمية الصناعة الدوائية.