واشنطن تدعم الاحتلال مجدداً: “حماس” هي المسؤولة عن أحداث غزة

اختارت واشنطن الوقوف إلى جانب حليفها الإسرائيلي، ولوم حركة “حماس” على سقوط 55 شهيدا في قطاع غزة اليوم الإثنين.

وقال راج شاه، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها”.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي اليومي للبيت الأبيض اليوم الإثنين.

وشدد شاه “نحن ندين سلوك حركة حماس في غزة”، مضيفا أن “إسرائيل على حق في الدفاع عن نفسها”.

وتابع “حماس هي المسؤولة عن هذا الحادث التراجيدي”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إن 55 فلسطينيًا استشهدوا اليوم، فيما جرح 2771 آخرين، في المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، بحق المشاركين في مسيرة “العودة”، السلمية بالقرب من الحدود الشرقية للقطاع.

وشدد شاه، أن قرار نقل السفارة الأمريكية “كان تنفيذا للوعود التي وعد بها الرئيس ترامب، وأنها اعتراف بواقع كون القدس عاصمة لإسرائيل”، على حد تعبيره.

وأكد على “ضرورة إيجاد حل جدي للتحديات الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة”.

واعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض، أن “نقل السفارة الأمريكية إلى القدس لا يخرق خطة السلام التي سنعلن عنها في الوقت المناسب”.

وقال شاه إن “حماس تقوم بالدعاية وأن الحكومة الإسرائيلية أمضت أسابيع لمعالجة الاحتجاجات دون اللجوء إلى العنف”.

ويعاني أكثر من مليوني نسمة في غزة من أوضاع معيشة وصحية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيل المتواصل للقطاع منذ أكثر من عشر سنوات، في أعقاب فوز “حماس” بالانتخابات التشريعية.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة فعاليات احتجاجية تنيددا بنقل السفارة الأمريكية، وإحياءً للذكرى الستين لنكبة قيام إسرائيل، في 15 يوم 1948، على أراضٍ فلسطينية محتلة.

وجاء نقل السفارة الأمريكية تنفيذاً لقرار ترامب، في 6 ديسمبر 2017، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ولا ضمها وإعلانها مع القدس الغربية، في 1980، “عاصمة موحدة وأبدية” لها.