مانشيني مديرا فنيا للمنتخب الإيطالي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين روبرتو مانشيني مديرا فنيا للمنتخب.

وكان مانشيني، البالغ من العمر 53 عاما، يشغل منصب المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عام 2012 ثم انتقل بعد ذلك لتولي قيادة غالاتا سراي التركي حتى الموسم الماضي، وذلك قبل أن يتولى تدريب فريق زينيت سان بطرسبرغ الروسي ثم ينهي عقده بالتراضي مع إدارة الفريق قبل ساعات ليتولى تدريب منتخب بلاده.

وتولى قيادة المنتخب الإيطالي خلفا لجيان بيرو فينتورا الذي أقيل من منصبه بعد فشله في قيادة إيطاليا للوصول إلى نهائيات كأس العالم في روسيا.