نقابة “التطبيقي” : نبارك تقديم الاعمال الممتازه لـ٩١ موظفا بعد تظلمهم لاستبعادهم

باركت نقابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صرف الاعمال الممتازة لعدد ٩١ موظفا ممن قدموا تظلمات ضد قرار ابعادهم من الاعمال الممتازة التي تم صرفها في وقت سابق.

وقال محمد الكندري نائب الرئيس اننا نثمن دعم مدير عام الهيئة د-علي المضف ونائب المدير العام م-حجرف الحجرف وتاييدهم لحقوق الاداريين كما نشكر الشؤون المالية ممثلة بالاستاذة سعاد غانم وفريقها والعاملين في الشؤون الادارية على تعاون الجميع لتحقيق هذه الانجازات وانصاف المستحقين. وأكد الكندري ان ذلك أقل حقوقهم وهذا يؤكد ما حذرنا منه سابقا حول بعض القرارات الخاطئة التي يكون ضررها كبير عندما تتم دون دراسة لكن بوجود قيادات اصلاحية ومتعاونة مثل المضف والحجرف فان كل السلبيات تحل ويمكن تجاوزها ونحمدالله على اعادة الحقوق لاصحابها.