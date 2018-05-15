فينغر : نادم بسبب كريستيانو رونالدو

كشف”آرسين فينجر المدير الفني لفريق آرسنال الانجليزي، عن أنه نادم بسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو النجم السابق للمنافس المحلي مانشستر يونايتد، والحالي لريال مدريد الإسباني.

وعندما سئل في فقرة سؤال وجواب مع مشجعي آرسنال عن اللاعب الوحيد الذي تمنى توقيعه لآرسنال، أجاب الفرنسي “لقد كنت قريبا جدا من ضم رونالدو، وأعتقد أن ذلك كان سيغير تاريخ آرسنال، قصة رونالدو كانت قريبة جدا جدا”.

كما كشف المدرب الأسطوري الذي سيغادر ملعب الإمارات هذا الصيف بعد 22 عاما كمدرب لفريق شمال لندن، عن أنه أيضا كان يريد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

مرة أخرى في عام 2003، بعد انضمام سيسك فابريجاس من أكاديمية لاماسيا في برشلونة، طلب فينجر الحصول على ميسي وجيرارد بيكيه أيضا.

وفي هذا الصدد قال فينجر “ميسي أيضا، لأننا كنا مهتمين به، عندما جاء فابريجاس إلى هنا طلبنا ميسي وبيكيه أيضا، لكن ذلك لم ينجح”.