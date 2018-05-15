الاتحاد الأوروبي يرغب بفوز ليفربول في نهائي “الأبطال” حفاظاً على سمعة المسابقة

يرغب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، في فوز فريق ليفربول الإنجليزي، بدوري أبطال أوروبا، هذا الموسم؛ حفاظًا على المسابقة.

وأشار توماس جريم، المسؤول السابق في مناصب عديدة بالاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، إلى امتلاك ريال مدريد لمجموعة مميزة من اللاعبين، لكن الأفضل لدى اليويفا أن يحقق ليفربول اللقب في كييف.

وأضاف جريم، أن فوز ليفربول بالبطولة هذا العام، سيجعل الاتحاد الأوروبي في وضع أفضل؛ لأنّ سيطرة ريال مدريد على لقب دوري الأبطال الأوروبي في السنوات الأخيرة، يتسبّب في نقص شعبية المسابقة، وفق تصريحاته لصحيفة “سيجونيا” الأوكرانية.

يُذكر أن ريال مدريد يبحث عن اللقب الـ13 في تاريخه من دوري الأبطال الأوروبي كما حقق الفريق اللقب 3 مرات في آخر 4 أعوام بواقع مرتين على يد زين الدين زيدان في ميلانو وكارديف ومرة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي في لشبونة البرتغالية.

يلتقي ريال مدريد وليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 26 مايو الجاري، في “كييف” الأوكرانية”.