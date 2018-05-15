سمو أمير البلاد يهنئ الجميع بحلول شهر رمضان ويعتذر عن استقبال المهنئين من المواطنين والمقيمين

يسر الديوان الأميري أن ينقل إلى المواطنين والمقيمين الكرام تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة شهر رمضان أعاده الله تعالى على وطننا العزيز والمواطنين الكرام بوافر الخير واليمن والبركات.

ويعلن الديوان الأميري أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وأسرة آل صباح الكرام سوف يستقبلون كبار رجالات الدولة من المسؤولين وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء والسلك الدبلوماسي في اليوم الأول والثاني من هذا الشهر المبارك وذلك في ديوان أسرة آل صباح الكرام بقصر بيان.

كما يعلن الديوان الأميري عن اعتذار حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه عن استقبال اخوانه وأبنائه المواطنين والمقيمين الكرام لهذا العام سائلا سموه المولى عز وجل أن يمن عليهم بالصحة والعافية وأن يتقبل صيامهم وقيامهم بالخير والبركة.

ويتوجه الديوان الأميري بالدعاء إلى المولى جل وعلا أن يحفظ حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله وأدام عليهم نعمة الصحة والعافية وأن يعيد هذا الشهر الكريم على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والعزة والكرامة وأن يحقق لكافة الدول الإسلامية وشعوبها في مشارق الأرض ومغاربها كل ما تنشده من رفعة وأمان وتقدم وازدهار.