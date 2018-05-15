مرزوق الخليفة يدعو لمحاسبة الحكومة في “ساحة الإرادة”.. اليوم

دعا النائب مرزوق الخليفة المواطنين إلى محاسبة الحكومة في ساحة الإرادة مساء اليوم، وذلك تعليقا على قضية الشيخ نواف الرشيد.

وقال الخليفة على حسابه الرسمي على تويتر: “إنه بعد بيان الداخلية الركيك والمهزوز الذي اعترفت فيه بتسليم ضيف الكويت المواطن القطري الأمير نواف الرشيد بناء على ترتيبات أمنية كما ورد في هذا البيان، نؤكد استمرار دعوتنا الى التجمع اليوم في ساحة الارادة لمحاسبة الحكومة”

وتابع النائب :أن “هذا العار الذي ارتكبته الداخلية من دون سند قانوني ولا حتى أخلاقي منتهكة بذلك نص المادة 31 من الدستور التي تمنع حبس الإنسان أو الحد من حريته في التنقل إلا وفق أحكام القانون.

بعد بيان "الداخلية " الركيك والمهزوز الذي اعترفت فيه بتسليم ضيف الكويت المواطن القطري الأمير نواف الرشيد بناء على "ترتيبات" أمنية كما ورد في هذا البيان نؤكد استمرار دعوتنا الى التجمع اليوم في ساحة الارادة لمحاسبة الحكومة يتبع (١) #ساحة_الإرادة_تجمعنا_اليوم — مرزوق الخليفة (@MarzooQ_km) ١٥ مايو ٢٠١٨