تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي لديها العودة إلى بلاده

أبلغت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، السفير الإسرائيلي لدى أنقرة، أن “عودته إلى بلاده لفترة، سيكون مناسباً”، وذلك على خلفية الأحداث في غزة.

وأفادت مصادر دبلوماسية، أن الخارجية التركية استدعت السفير الإسرائيلي، نيتان نائيه، إلى مقر الوزارة، وقدمت له احتجاجها إزاء الأحداث على الشريط الحدودي مع قطاع غزة أمس الإثنين.

وأمس ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، واستشهد فيها 60 فلسطينياً وجرح أكثر من 2270 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ”النكبة” الفلسطينية.

ورداً على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل على حدود قطاع غزة، أعلنت تركيا الحداد الوطني لمدة 3 أيام، واستدعت سفيريها لدى واشنطن وتل أبيب للتشاور، ودعت منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ الجمعة المقبل.