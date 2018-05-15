وفيات الثلاثاء 15 مايو 2018

جراح جاسم محمد البشير، «29 عاماً»، شيع، للرجال: جنوب السرة، ق1، ش101، م5، للنساء: بيان، ق9، ش1، ج6، م56، ت: 99455273.

فاطمة سيد علي سيد عباس الموسوي، زوجة عدنان عبدالرسول عباس الموسوي، «64 عاماً»، شيعت، للرجال: بيان، مسجد الامام الحسن، للنساء: السالمية، حسينية العلوية، ق12، شارع أبو هريرة، ج5، م45، ت: 99229122.

عويد عايض عويد المطيري، «79 عاماً»، شيع، الفردوس، ق4، ش1، ج8، م29، ت: 97944354 – 55747740.

عبدالله صالح عبدالله المحيلان، «74 عاماً»، شيع، للرجال: العديلية، ق1، ش16، م15، للنساء: العديلية، ق1، ش16، م3.

عباس ربيع النومس، «90 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأربعاء، للرجال: الرابية، ق4، ش9، م37، ديوان عباس ربيع النومس، للنساء: الرابية، ق4، ش9، م41، ت: 97997997 – 65574440.

فيصل عبدالله عبدالعزيز المحري، «59 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأربعاء، للرجال: عبدالله السالم، ق4، ش44، م5، للنساء: الشويخ، ق3، شارع ناصر عبدالمحسن الخرافي، م1، ت: 99999780 – 99678700.