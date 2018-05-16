الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 301ر0 واليورو ينخفض إلى 357ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاربعاء عند مستوى 301ر0 دينار في حين انخفض اليورو إلى مستوى 357ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 407ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 301ر0 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.