فلسطين تستدعي سفراءها من الدول المشاركة بافتتاح سفارة واشنطن في القدس

استدعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأربعاء سفراءها في أربعة دولة للتشاور بعد مشاركتهم في حفل الاستقبال الذي اقامته الخارجية الاسرائيلية بنقل السفارة الامريكية الى القدس في 13 من الشهر الحالي.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إنها استدعت سفراءها لدى كل من رومانيا والتشيك وهنغاريا والنمسا لمشاركتهم في الحفل معتبرة ان المشاركة “مخالفة جسيمة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة العديدة التي تؤكد أن مدينة القدس هي أرض محتلة منذ عام 1967 وتمنع الدول من نقل سفاراتها اليها”.

واضافت أن الاستدعاء هذا “يأتي للتشاور مع سفرائنا لدى هذه الدول فيما يتعلق بمواقفها ومدى التزامها بمواقف الاتحاد الاوروبي الذي نثمن عاليا التزام معظم دوله بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعلن مطلع ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل من خلال القرار القاضي بنقل سفارة بلاده من تل ابيب الى المدينة المحتلة حيث لاقى القرار “الاحادي” تنديدا عربيا واسلاميا ودوليا واسعا.

وقد وصل الى تل ابيب الاحد الماضي وفد امريكي رسمي لافتتاح مقر السفارة في القدس المحتلة الاحد الماضي يضم وزير الخزانة الامريكي ستيف منوشن ونائب وزير الخارجية الامريكي جون سوليفان وابنة الرئيس الامريكي ايفانكا ترامب ومستشاره جاريد كوشنر.