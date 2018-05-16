“كي.نت” الكويتية: مليار دينار قيمة عمليات الدفع الإلكتروني محليا خلال 6 أشهر

قالت شركة الخدمات المصرفية المشتركة (كي.نت) الكويتية إن قيمة المبالغ التي دفعت إلكترونيا بالكويت بلغت نحو مليار دينار كويتي (نحو 3ر3 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الستة الاولى من السنة المالية للشركة التي تبدأ مطلع نوفمبر من كل عام.

وأضافت الشركة في بيان صحفي اليوم الأربعاء بمناسبة اجتماعها السنوي مع البنوك المحلية بمناسبة شهر الرمضان المبارك أن حجم عملياتها الشهرية تجاوز 3 ملايين عملية بمعدل 200 ألف عملية دفع عبر الإنترنت يوميا.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العثمان قوله إن نسبة النمو العام للشركة في الفترة المذكورة وصل إلى 23 في المئة مشيرا إلى ان أبرز المحطات والمشاريع التي قامت الشركة بتقديمها للسوق خلال 2018 هي خدمة الدفع (كي.تاب).

وأوضح العثمان أن عدد عمليات (كي.تاب) تخطت المليون عملية خلال ابريل الماضي مشيرا إلى أن نسبة النمو الشهرية لهذه الخدمة بلغت 25 في المئة.

من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله العجمي وفق البيان بدور البنوك من خلال مساهمتهم ومشاركتهم الفاعلة لتحقيق هذه الإنجازات في خدمات الشركة كافة التي شهدت نموا كبيرا مقارنة بالسنة الماضية.

وقال العجمي إن نسبة نمو عمليات نقاط البيع زادات نحو 18 في المئة لافتا إلى أن حجم المبالغ التي تم سحبها عبر خدمة الصراف الالي خلال الفترة المذكورة تجاوز 1ر1 مليار دينار (نحو 6ر3 مليار دولار) بعدد عمليات قدره 7ر15 مليون عملية بنسبة نمو بلغت 14 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية السابقة.