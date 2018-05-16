الفلبين ترفع الحظر الشامل عن إرسال العمال إلى الكويت

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي رفع الحظر الشامل عن إرسال العمال الفلبينيين إلى الكويت، بعد أن كان رفع الحظر جزئياً.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روكي، وفق وسائل الإعلام الفلبينية «بناء على توصية من المبعوث الخاص للكويت عبدالله ماماو، أصدر الرئيس رودريغو دوتيرتي تعليمات لوزير العمل سيلفستر بيلو برفع الحظر الكامل عن إرسال العمال الفلبينيين إلى الكويت».

وجاءت إجراءات الحكومة الفلبينية بعد يوم من إعلانها رفع الحظر عن إرسال العمال المهرة وشبه المهرة، إلى الكويت وبالتالي سيشمل رفع الحظر الشامل الخادمات.