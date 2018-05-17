تهنئة النائب السابق مسلم البراك للشعب الكويتي والخليجي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

أصدر النائب السابق مسلم البراك بياناً صحفياً بمناسبة شهر رمضان المبارك هذا نصه:

أتقدم بأصدق التهاني والتبريكات لجميع أبناء وبنات الشعب الكويتي الكريم بحلول هذا الشهر الفضيل أعاده الله علينا جميعاً بالخير والصحة والمغفرة، كما أهنئ إخواننا وأشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي سائلاً المولى جلّت قدرته أن يعيد اللحمة والعروة الوثقى لهذه المنظومة وشعوبها توحيداً للصف ودرء للمخاطر.

كما أهنئ الأمتين العربية والاسلاميه بهذا الشهر المبارك سائلاً المولى جلّت قدرته نصرة الشعوب المضطهدة وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ظلم وجور الكيان الصهيوني الغاصب المحتل، وكذلك الشعب السوري الذي يعاني الأمرين.

وأتقدم بهذا الشهر الفضيل إلى اخواني واخواتي ابناء الحراك الشعبي الكبير بالتهنئة الخالصة والذي استطاعوا يوماً أن يحققوا بعد الله بعزيمتهم وعملهم السلمي جزء من أهدافهم تحقيقاً لمصلحة هذا الوطن العزيز، والتهنئة الخالصة بمناسبة شهر رمضان، شهر المغفرة والرحمة لإخواننا وأخواتنا من ابناء وبنات الحراك الموجودين في المنفى يعانون لوعة الشوق لوطنهم العزيز سائلاً المولى جلّت قدرته أن لا يعيد هذه المناسبة الكريمة إلا وهم بين أهلهم ومحبيهم وذوييهم، كما أتقدم بالتهنئة الخالصة بمناسبة هذا الشهر الفضيل لإخواني الاعزاء سجناء الرأي والموجودين خلف أسوار السجن بعيداً عن أهلهم وذوييهم سائلاً المولى جلّت قدرته أن لاينتهي هذا الشهر الفضيل إلا وهم ينعمون بالحرية.

وأسأل الله جلّت قدرته أن يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه ..