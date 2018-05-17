7 أكلات ممنوع تناولها على السحور لتجنب العطش أثناء الصيام

يهتم الصائمون بتناول وجبة السحور، لأنها التي تعينهم على الصيام، ولكن قد يعانى بعض الصائمين من العطش الشديد على الرغم من تناولهم الماء الكافى على السحور، دون معرفة سبب هذا العطش.

وتقول الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، إن هناك 7 أكلات ممنوع تناولها على السحور لأنها تزيد الشعور بالعطش، منها:-

1- المخللات والحوادق

2- الحلويات

3- اللحوم المصنعة

4- البهارات الكثيرة

5- البيتزا

6- الأجبان

7- الأكلات الدسمة

وأضافت “منى”، أنه يفضل في وجبة السحور تناول الأطعمة التي تمد الجسم بالماء والعناصر الغذائية المهمة وتقلل الشعور بالعطش مثل الزبادى والخيار والعنب والبطيخ والتمر والموز والفاصوليا والفول المدمس والخس ومشروب النعناع، وهذه الأكلات تساعد على الشبع لفترات طويلة كما تقلل الشعور بالعطش، لذا يجب الإكثار من تناولها على السحور.