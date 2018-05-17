“الأرصاد”: استقرار نسبي في طقس البلاد وبداية ارتفاع درجات الحرارة

قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي إن طقس البلاد يشهد استقرارا نسبيا وبداية ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن جميع خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية ورادار الطقس والتوزيعات الضغطية تشير إلى تحسن في حالة الطقس ويستمر اليوم وغدا الجمعة وتتكاثر السحب ابتداء من ليل غد ويوم بعد غد السبت.

وأوضح أن الطقس المتوقع نهار اليوم يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و 39 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و 4 أقدام.

وذكر أن الطقس ليلا يكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح ما بين 8 و 28 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و 25 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و 3 أقدام.

وعن الطقس نهار غد بين أنه يكون حارا وتظهر بعض السحب العالية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح ما بين 8 و 28 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 و 41 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه 1 و 3 أقدام.

وحول الطقس ليل غد لفت إلى أنه يكون معتدلا وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية وتتراوح ما بين 6 و 26 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و 26 درجة مئوية والبحر يكون معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 3 و 6 أقدام.

وعن الطقس نهار يوم السبت أفاد القراوي بأنه يكون حارا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح ما بين 6 و 28 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 و 41 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج ما بين 2 و 5 أقدام.

وبين أن الطقس ليل السبت يكون معتدلا وتقل السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه تتحول إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح ما بين 8 و 28 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و 26 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و 4 أقدام.