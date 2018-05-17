سمو أمير البلاد يتوجه إلى تركيا غدا لترؤس وفد #الكويت في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي

كونا – بحفظ الله ورعايته يغادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم غد الجمعة 2 رمضان 1439 هجرية الموافق 18 مايو 2018 ميلادية متوجها إلى جمهورية تركيا الصديقة وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في القمة الإسلامية الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والتي ستعقد في مدينة إسطنبول.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.