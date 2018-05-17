mbc توقف إعلان شركة زين “سيدي الرئيس”

بعد جدل كبير أثاره اعلان شركة زين للاتصالات من خلال اعلانها السنوي الرمضاني والذي كان بعنوان “سنفطر في القدس” ترددت أنباء في مواقع التواصل الاجتماعي بأن مجموعة قنوات الـ «mbc» قررت وقف إعلان شركة «زين»، الذي كان تحت عنوان «سيدي الرئيس».

وتضمن الإعلان مشاهد تمثيلية ظهرت فيها شخصيات جسدت أدوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وسلط الإعلان الضوء على قضايا عدة تهم المواطن العربي والمسلم، ومن بينها القدس والروهينغا والنزوح واللجوء.