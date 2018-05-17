مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد جوارديولا حتى 2021

أعلن مانشستر سيتى الإنجليزى، تجديد عقد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لمدة 3 سنوات مقبلة، اليوم الخميس.

وكان جوارديولا الذى تولى تدريب مانشستر سيتي في صيف 2016، قد أشرف على أفضل موسم في تاريخ النادي، حيث فاز بلقب الدوري الممتاز برقم قياسي، بالإضافة إلى كأس رابطة المحترفين في مارس بعد فوزه 3-0 على أرسنال في ويمبلي.

وأصبح مانشستر سيتي تحت قيادته أول فريق في كرة القدم الإنجليزية يحقق أكثر من 100 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا عقب تجديد عقده: “أنا سعيد للغاية ومتحمس. إنه لمن دواعي سروري أن أتمكن من العمل هنا”.

وأضاف المدرب الاسبانى: “أنا أستمتع بالعمل مع اللاعبين كل يوم وسنحاول بذل قصارى جهدنا في السنوات المقبلة”.

وتابع جوارديولا: “سأركز على رغبة اللاعبين في أن نصبح فريقًا أفضل وكل يوم هذا ما سأحاول القيام بكل ما استطيع، لتحسين الملعب وتحسين اللاعبين، لدينا فريق شاب يبلغ متوسط ​​أعمارهم 23 عامًا ونريد مواصلة اتخاذ الخطوات إلى الأمام والحفاظ على المستويات التي حققناها هذا الموسم “.