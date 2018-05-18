معلمون ومعلمات يشتكون من إغلاق التسجيل في فرعي جمعية المعلمين في الجهراء والأحمدي

تلقت شكوى أبدى فيها عدد كبير من معلمي ومعلمات وزارة التربية امتعاضهم من إغلاق التسجيل في فرعي جمعية المعلمين في محافظتي والجهراء والأحمدي والإكتفاء بفتح أبواب فرع الدسمة فقط لتقييد وتجديد عضويات المعلمين والمعلمات!!

وأفادت الشكوى بأنه تم ابلاغ عدد من المراجعين بأن قرار عدم أستقبال طلبات التقييد الجديدة وتجديد العضويات القديمة في فرعي الجهراء والأحمدي بسبب نقص الإستمارات والتي قد تفرغ حتى في فرع الدسمة ويتوقف التسجيل نهائياً.

وحسب عدد من المعلمين والمعلمات قالوا في شكواهم ان سبب منعهم هو اعلان قيام قائمة جديدة و هي قائمة معلمي التغيير لخوض الإنتخابات المقبلة في مارس 2019 بعد 10 سنوات من التزكية لأعضاء إدارة الجمعية الحاليين، حيث توافد عدد كبير من المعلمين والمعلمات للتسجيل في الجمعية.