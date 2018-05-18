محمد بن سلمان والسيسي وملك البحرين ومحمد بن زايد في لقاء غير معلن بمصر

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع صورة تظهر ولي عهد المملكة، محمد بن سلمان، وقادة عربًا، بعيدًا عن البروتوكولات الرسمية.

الصورة التي نشرها بدر العساكر، مدير المكتب الخاص للأمير محمد بن سلمان، تُظهر “إلى جانب ولي العهد السعودي، كلًا من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”.

وتكشف الصورة عن عقد هذا اللقاء غير المعلن في مصر.

وأرفق بدر العساكر الصورة بتغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: “لقاءٌ وديٌّ يستمر بين الأشقاء.. كان في ضيافة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام”.

وتفاعل النشطاء مع الصورة فور نشرها على موقع تويتر، معتبرين أنها تدل على “قوة العلاقات بين الدول الأربع، التي تنسق في عدة ملفات إقليمية”.