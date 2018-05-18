ضبط 284 صندوقا و72 حقيبة محشوة بالأموال والمجوهرات في منزل رئيس وزراء ماليزيا السابق

ضبطت الشرطة الماليزية 284 صندوقا و72 حقيبة يدوية فاخرة محشوة بالأموال والمجوهرات، خلال عملية مداهمة في إطار التحقيق حول اختلاس أموال الذي يطال رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية اليوم (الجمعة).

وصرح عمر سينغ مسؤول دائرة الجرائم المالية في الشرطة أمام وسائل إعلام: «لقد فتش طاقمنا هذه الحقائب، وعثر على عملات عدة محلية وأميركية وساعات ومجوهرات داخل 72 حقيبة يد».

وتابع سينغ بأن بعض هذه الحقائب لأسماء شهيرة على غرار «إيرمس» و«لوي فويتون»، مشيرا إلى أنه لم يكن من الممكن على الفور تقدير قيمة كل الأغراض التي تم ضبطها نظرا لحجمها.

وتم العثور على المضبوطات في شقق فاخرة داخل مبنى بوسط العاصمة كوالالمبور.

وكانت الشرطة قد قامت بعملية مداهمة على نطاق واسع لمنزل نجيب وأماكن أخرى.

وأعلنت الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء مهاتير محمد (92 عاما) المنبثقة عن الانتخابات التشريعية في 10 مايو (أيار)، عزمها على استرجاع الأموال التي تم اختلاسها من الصندوق السيادي «1 إم دي بي» (ماليزيا ديفلوبمنت برهاد)، وهو صندوق أسسه نجيب بعيد وصوله إلى السلطة في 2009، ويعاني حاليا من دين يبلغ نحو عشرة مليارات يورو.

ويشتبه بأن رئيس الوزراء السابق اختلس نحو 640 مليون يورو، غير أنه لطالما نفى القيام بأي عمل مخالف للقانون.

ويشار في هذا السياق إلى أن روسمة منصور، زوجة نجيب لطالما أثارت الغضب الشعبي في ماليزيا، جراء شغفها برحلات التسوق الفاخرة، وامتلاكها لمجموعة واسعة من حقائب اليد الباهظة الثمن، وفق تقارير.

وكان نجيب يترأس ائتلافا يحكم البلاد منذ استقلال المستعمرة البريطانية السابقة في 1957، غير أنه مني بهزيمة في الانتخابات الأخيرة، نسبت بصورة أساسية إلى الاستياء الشعبي حيال فضيحة الفساد.

وبعد تنصيب مهاتير، منعت السلطات الماليزية نجيب من السفر، فيما كان يستعد لمغادرة البلاد.