الكويتيون رابع اكبر مشتر للعقارات بتركيا في أبريل الماضي

اظهرت بيانات احصائية تركية اليوم الجمعة أن الكويتيين جاؤوا في المرتبة الرابعة بعد العراقيين والسعوديين والايرانيين من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في أبريل الماضي.

وذكرت البيانات التي اصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية ان المواطنين الكويتيين اشتروا 116 عقارا في ابريل الماضي ليحتلوا المرتبة الرابعة بعد العراقيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 337 عقارا في حين جاء السعوديون ثانيا بشراء 252 عقارا ثم الايرانيون 138 عقارا والأفغان 112 عقارا.

واشارت الى ان العدد الاجمالي لمبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال الشهر الماضي بلغ 2043 عقارا مسجلا ارتفاعا بنسبة 8ر25 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017.

واوضحت البيانات ان مدينة اسطنبول كانت اكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في ابريل الماضي اذ بلغ عدد العقارات المبيعة 676 عقارا تلتها (أنطاليا) ب475 عقارا ثم (بورصة) ب150 عقارا و(طرابزون) ب143 عقارا و(يالاوا) ب113 عقارا.

وفيما يتعلق بمبيعات العقارات في تركيا بشكل عام اشارت البيانات الى انها سجلت انخفاضا خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر9 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي اذ تم بيع 103087 عقارا في جميع انحاء تركيا.

ولفتت البيانات الى ان اسطنبول جاءت بالمرتبة الاولى بين المدن التركية الاكثر بيعا للعقارات في ابريل الماضي اذ بلغت مبيعاتها 17414 عقارا تلتها انقرة ب10352 عقارا ثم (ازمير) ب6418 عقارا فيما حلت مدينة (هكاري) بأس